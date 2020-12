Ape Sociale | cos’è | come funziona e requisiti La guida

Leggi su risparmioggi

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tra i tanti provvedimenti che il governo ha messo a disposizione dei lavoratori dipendenti che non hanno ancora raggiunto ipensionistici abbiamo l’APE. Sei curioso di sapere in cosa consiste? . Apee in cosa consiste Introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 in forma sperimentale, questa misura che tende a favorire l’uscita dal mondo del lavoro per i lavoratori che non hanno ancora maturato iper andare in pensione, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, insieme ad altri provvedimenti di tutelaOpzione Donna, Quota 100 e la pensione di cittadinanza. APE Social è l’acronimo di Anticipo Pensionistico Social e può essere definitauna prestazioneerogata ...