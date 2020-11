A processo per tortura 5 agenti carcere S.Gimignano (Di giovedì 26 novembre 2020) SIENA, 26 NOV - tortura, lesioni aggravate, falso ideologico, minacce aggravate e abuso di potere nei confronti di un detenuto tunisino in isolamento per reati legati allo spaccio di droga. Queste le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) SIENA, 26 NOV -, lesioni aggravate, falso ideologico, minacce aggravate e abuso di potere nei confronti di un detenuto tunisino in isolamento per reati legati allo spaccio di droga. Queste le ...

Ultime Notizie dalla rete : processo per Agenti della Penitenziaria a processo per tortura: è il primo caso in Italia Corriere della Sera Ricettazione, in tre a processo

Tre rinvii a giudizio per ricettazione maturati in altrettanti contesti. Il primo riguarda un giovane di origini marocchine che era stato denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile ...

