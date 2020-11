VIDEO | Roma | sgomberata la sede di Forza Nuova a via Taranto

reportrai3 : Un messaggio del vicecomandante dei #vigili di Roma Renato Marra svela un retroscena inedito della vicenda delle mu… - matteosalvinimi : Roma, @BrumottiStar accolto da minacce di morte al supermarket della droga. Spaccio, illegalità, clandestinità, maf… - virginiaraggi : Nello storico quartiere Coppedé di Roma un ragazzo è entrato con il motorino nella Fontana delle Rane, che avevamo… - oldmanandsea1 : RT @Lavoratori_Ama: Chi è che distrugge i cassonetti? Anche le nuovissime, sofisticatissime e costosissime CSL 'mangiano' i cassonetti. Anc… - panibbi : RT @ChiodiDonatella: #ROMA TERRA DI NESSUNO? NO, TERRA DI #CLANDESTINI: FANNO COME JE PARE. Imbarazzante il video postato da @matteosalvin… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Roma

Il Romanista

"In dieci mesi le denunce di infortunio sul lavoro da Covid nel nostro territorio hanno raggiunto le 185 unità. Rispetto alla nostra precedente elaborazione registriamo un ulteriore incremento di ...Incendio in un capannone in via Sacchi. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme. Intervenute anche le forze dell'ordine che faranno chiarezza sulle cause del rog ...