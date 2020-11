USA | cacciatore 17enne cade da tre metri e resta impalato sul proprio fucile | morto

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 25 novembre 2020) USA,da tresul. Justin Lee Smith, 17 anni, di Supply, North Carolina, èsabato in un incidente di caccia. È caduto dalla cima del piedistallo in legno sul quale si trovavando impalando sulla canna del suo, come confermato dalle autorità. Purtroppo non ce l’ha fatta. Un adolescente della Carolina del Nord èdopo che il supporto in legno sul quale stava cacciando si è spostato ed è cadutondo letteralmentesulla canna del suo, riferiscono le autorità del Mississippi. Justin Lee Smith, 17 anni, di Supply, North Carolina, sabato ...