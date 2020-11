Una donna è stata uccisa dal suo amante in Calabria (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Trovata morta, uccisa dall'uomo con cui aveva una relazione, alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Loredana Scalone aveva 51 anni, una separazione alle spalle, una figlia di 26 anni e da poco anche una nipotina. Da qualche tempo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, aveva iniziato una relazione con un uomo di 36 anni, Sergio Giana, sposato e residente a Badolato, un paese non distante da quello di Loredana. Il corpo della donna è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri tra gli scogli di località Pietragrande, località turistica situata nel comune di Stalettì, sulla costa ionica catanzarese. E' qui che l'uomo ha gettato il cadavere dopo averlo trafitto con diverse coltellate. Una furia che nemmeno gli inquirenti riescono a descrivere. L'allarme era scattato nella giornata di ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Trovata morta,dall'uomo con cui aveva una relazione, alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Loredana Scalone aveva 51 anni, una separazione alle spalle, una figlia di 26 anni e da poco anche una nipotina. Da qualche tempo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, aveva iniziato una relazione con un uomo di 36 anni, Sergio Giana, sposato e residente a Badolato, un paese non distante da quello di Loredana. Il corpo dellaè stato rinvenuto nella tarda serata di ieri tra gli scogli di località Pietragrande, località turistica situata nel comune di Stalettì, sulla costa ionica catanzarese. E' qui che l'uomo ha gettato il cadavere dopo averlo trafitto con diverse coltellate. Una furia che nemmeno gli inquirenti riescono a descrivere. L'allarme era scattato nella giornata di ...

