Tommaso Zorzi incerto: “Non posso restare…” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La notizia che il GFVIP durerà oltre il previsto terminando a Febbraio ha lasciato gli inquilini della casa in un stato d’incertezza e insicurezza. E se alcuni dei vipponi sono certi di restare considerando l’informazione data da Alfonso Signorini un’opportunità professionale, per altri rimanere è difficile. Travolto dai dubbi Tommaso Zorzi, che ha confidato a Maria Teresa Ruta di non essere sicuro di voler continuare, altri 60 giorni nella casa sono tanti. Zorzi pensa alla sua vita fuori la casa, ma soprattutto non può fare a meno di riflettere sulla sua quotidianità e non trova che vivere sotto le telecamere per altri due mesi sia normale. L’influencer paragona il GFVIP ad un noto film che ha documentato in forma estrema i reality show: “Cinque mesi qui dentro, mica è il Truman Show”. La preoccupazione di Zorzi è ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) La notizia che il GFVIP durerà oltre il previsto terminando a Febbraio ha lasciato gli inquilini della casa in un stato d’incertezza e insicurezza. E se alcuni dei vipponi sono certi di restare considerando l’informazione data da Alfonso Signorini un’opportunità professionale, per altri rimanere è difficile. Travolto dai dubbi, che ha confidato a Maria Teresa Ruta di non essere sicuro di voler continuare, altri 60 giorni nella casa sono tanti.pensa alla sua vita fuori la casa, ma soprattutto non può fare a meno di riflettere sulla sua quotidianità e non trova che vivere sotto le telecamere per altri due mesi sia normale. L’influencer paragona il GFVIP ad un noto film che ha documentato in forma estrema i reality show: “Cinque mesi qui dentro, mica è il Truman Show”. La preoccupazione diè ...

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - abbracciamiora_ : RT @LaviniaVentanni: Tommaso Zorzi Entrato in quella casa come 'battitore libero' Ne uscirà avendo creato i rapporti umani e affettivi più… - LodoUniversers : tommy sa di essere forte li dentro, lo ha capito perché altrimenti non avrebbe detto 'pensano a tommaso zorzi e non… - occhiferiti : RT @isterica8: A quelli che dicono io amo Tommi ma quella di ieri è stata una sceneggiata esagerata, una telenovela io dico: a voi piace To… - mysurevival : RT @isterica8: A quelli che dicono io amo Tommi ma quella di ieri è stata una sceneggiata esagerata, una telenovela io dico: a voi piace To… -