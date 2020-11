Saturimetro: chi dovrebbe averlo e perché (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 novembre 2020 - Hai meno di 60 anni e desideri controllare la funzionalità dell'apparato respiratorio per fare sport? Hai più di 60 anni e ti viene l'affanno, ti stanchi facilmente, hai tosse?... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 novembre 2020 - Hai meno di 60 anni e desideri controllare la funzionalità dell'apparato respiratorio per fare sport? Hai più di 60 anni e ti viene l'affanno, ti stanchi facilmente, hai tosse?...

Lo strumento che si applica al dito misura l'ossigeno nel sangue. Oggi lo usano per monitorare i positivi al Coronavirus, ma serve pure a sportivi, asmatici, cardiopatici, anziani convalescenti ...

Ora la richiesta dei saturimetri supera quella delle mascherine

Aumentano a livello esponenziale le vendite dei pulsiossimetri che misurano l´ossigenazione del sanque. Resta da chiedersi se accadrà come era stato per le mascherine. Le farmacie: "Al momento riuscia ...

