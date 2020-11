Perché l’Europa deve tutelare la biodiversità invisibile (Di mercoledì 25 novembre 2020) Poco più di un mese fa il Parlamento europeo ha presentato i punti chiave della riforma sulla Politica agricola comune (Pac), che rappresenta circa il 35% del bilancio dell’Unione europea. Ma cittadinanza e organizzazioni ambientaliste si chiedono se queste strategie saranno all’altezza delle ambizioni ambientali e sociali del Green Deal europeo. Per tenere alta l’attenzione sul tema della sostenibilità agroalimentare l’associazione internazionale no profit Slow Food ha organizzato il panel “Politica agricola comune: mantenere alta l’ambizione dell’Europa”. in cui si è parlato molto di agroecologia. Che non è semplicemente una tecnica agricola bensì «una visione olistica del sistema alimentare», suggerisce Marta Messa, Direttrice di Slow Food Europe. Secondo l’approccio agroecologico, infatti, il modo di coltivare è orientato al mantenimento della complessità ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Poco più di un mese fa il Parlamento europeo ha presentato i punti chiave della riforma sulla Politica agricola comune (Pac), che rappresenta circa il 35% del bilancio dell’Unione europea. Ma cittadinanza e organizzazioni ambientaliste si chiedono se queste strategie saranno all’altezza delle ambizioni ambientali e sociali del Green Deal europeo. Per tenere alta l’attenzione sul tema della sostenibilità agroalimentare l’associazione internazionale no profit Slow Food ha organizzato il panel “Politica agricola comune: mantenere alta l’ambizione del”. in cui si è parlato molto di agroecologia. Che non è semplicemente una tecnica agricola bensì «una visione olistica del sistema alimentare», suggerisce Marta Messa, Direttrice di Slow Food Europe. Secondo l’approccio agroecologico, infatti, il modo di coltivare è orientato al mantenimento della complessità ...

