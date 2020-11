Per Sophie Codegoni è arrivato il nuovo corteggiatore Giorgio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sophie Codegoni continua il suo percorso all’interno di Uomini e donne, pronta a cercare l’amore della sua vita. Nella scorsa puntata per lei, è giunto un nuovo corteggiatore, Giorgio. Il ragazzo, dal fisico possente, è stato scelto dalla redazione del programma ed ha fatto il suo ingresso in studio pronto conoscere la tronista, la quale ha deciso di tenerlo. Il 24enne dunque, andrà a tenere compagnia a Matteo e Antonio. Ma conosciamo meglio il nuovo arrivato. Giorgio è il nuovo corteggiatore di Sophie Nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri 24 novembre, abbiamo fatto la conoscenza di un aitante giovanotto, giunto in trasmissione per conoscere Sophie ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 novembre 2020)continua il suo percorso all’interno di Uomini e donne, pronta a cercare l’amore della sua vita. Nella scorsa puntata per lei, è giunto un. Il ragazzo, dal fisico possente, è stato scelto dalla redazione del programma ed ha fatto il suo ingresso in studio pronto conoscere la tronista, la quale ha deciso di tenerlo. Il 24enne dunque, andrà a tenere compagnia a Matteo e Antonio. Ma conosciamo meglio ilè ildiNella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri 24 novembre, abbiamo fatto la conoscenza di un aitante giovanotto, giunto in trasmissione per conoscere...

__giorgiaaa___ : Sophie e Gianluca che si alzano per parlare (ora che li hanno separati) sono un qualcosa di stupendo?? sto iniziando… - purple_lady18 : @iamtoad - nei film credo che incida il fatto che in Apocalypse James e Sophie dimostravano tipo una decina d'anni… - ReginaP14083453 : Madonna però che pesantezza adesso, sono passate più di 24 ore, ripigliatevi. Manco fosse la scelta di Sophie... e… - sophie_pjm : @BTS_twt troverò una parola per riuscire a descriverti un giorno, MA QUEL GIORNO NON È OGGI P0RCA PUTT@NA MA COSA SEIIII??!?!! VDKQOWNQ92NQL - sophie_altan : RT @Amsicora3: @valy_s La cosa positiva di questa 'pandemia' è stata l'aver svelato la vera natura di tanti bei personaggi e, purtroppo,… -