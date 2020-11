Minnucci | potenziamento screening territoriale | ok a mozione

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Il Consiglio Regionale del Lazio ha appena approvato unaper impegnare la Regione a potenziare il sistema dinei territori al fine di concretizzare con forza l’accordo siglato tra il Governo e i medici di base e pediatri”. Lo ha detto il Consigliere Pd del Lazio, Emiliano, primo firmatario dellan.356 del 10 novembre scorso. “L’accordo sottoscritto con Governo e Regione e’ un atto fondamentale per contrastare la diffusione del Covid19. Nonostante il buon numero di adesioni, se ne contano nel Lazio piu’ di 2000, i medici e i pediatri hanno sin da subito messo in evidenza grosse difficolta’ logistiche nell’attivare il servizio di.” “A riguardo, dunque, e’ fondamentale che le Amministrazioni Comunali mettano in campo tutto ...