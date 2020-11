Libia, ora uno sforzo per la stabilizzazione. L’appello di Di Maio (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Ora abbiamo una road-map verso una soluzione complessiva della crisi, con la creazione di una nuova autorità esecutiva, rappresentativa di tutte le regioni della Libia, e un traguardo fissato al 24 dicembre 2021 in libere elezioni parlamentari e presidenziali nel Paese. Si tratta di sviluppi indubbiamente positivi, ed è importante che siano affiancati e sostenuti da analoghi avanzamenti nel campo della sicurezza”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha fotografato la situazione libica aprendo il Med Forum 2020, l’appuntamento annuale con cui l’Ispi analizza — attraverso ospiti di rilievo — il teatro geopolitico mediterraneo. Nel quadrante la crisi libica non è solo il punto più infuocato sul piano dei combattimenti — che si sono fermati solo pochi mesi fa — ma anche il contesto in cui si dipanano apertamente le tensioni regionali. Da un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Ora abbiamo una road-map verso una soluzione complessiva della crisi, con la creazione di una nuova autorità esecutiva, rappresentativa di tutte le regioni della, e un traguardo fissato al 24 dicembre 2021 in libere elezioni parlamentari e presidenziali nel Paese. Si tratta di sviluppi indubbiamente positivi, ed è importante che siano affiancati e sostenuti da analoghi avanzamenti nel campo della sicurezza”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha fotografato la situazione libica aprendo il Med Forum 2020, l’appuntamento annuale con cui l’Ispi analizza — attraverso ospiti di rilievo — il teatro geopolitico mediterraneo. Nel quadrante la crisi libica non è solo il punto più infuocato sul piano dei combattimenti — che si sono fermati solo pochi mesi fa — ma anche il contesto in cui si dipanano apertamente le tensioni regionali. Da un ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia ora Migranti:Oim, 199 riportati in Libia da guardiacoste Tripoli - Ultima Ora Agenzia ANSA Pescatori prigionieri in Libia: mons. Mogavero (Mazara del Vallo), “nessuna ragione giustifica questo durissimo e gravissimo atto di ostilità”

"Quella che è stata operata è un'ingiustizia, perché non ci sono ragioni che giustificano questo durissimo e gravissimo atto di ostilità". Lo ha ribadito il vescovo di Mazara del Vallo, mons. Domenico ...

