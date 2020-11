Lazio | Lotito convocato ad Avellino dalla Procura

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La questione tamponi è ormai diventato l’incubo della. Quando la società sembra aver risolto tutti i problemi ecco che rispunta inesorabile il caso dei test. Il club capitolino continua ad avere problemi su questo fronte. Nel pomeriggio il presidente Claudiosi è recato adper rispondere alle domande degli inquirenti come persona informata sui fatti.– tamponi –, cosa succederà ora? La faccenda dei tamponi si fa sempre più intricata. Secondo l’ospedale diche ha processato 95 tamponi prelevati dal gruppo squadra, sarebbero risultate positive 25 persone. 18 in più rispetto alle 7 evidenziate dal laboratorio Futura Diagnostica. Strakosha sarebbe ancora positivo, mentre Immobile e Leiva sono risultati negativi. Al momento la ...

infoitsport : La Lazio l'ha fatta grossa, 25 positivi nascosti. Lo ha scoperto la Procura. Si difende Lotito - infoitsport : Caso tamponi Lazio, Lotito ascoltato oggi dalla Procura di Avellino - infoitsport : Lazio, Lotito sarà oggi ascoltato dalla Procura di Avellino - infoitsport : Caso tamponi Lazio: Lotito ad Avellino, convocato dalla Procura - infoitsport : Lazio, caso tamponi: Lotito convocato in Procura ad Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lotito

Tamponi Lazio: Lotito sentito per tre ore in Procura ad Avellino come persona informata sui fatti nell'indagine che coinvolge anche la Futura Diagnostica.E adesso chi ripaga la Lazio? Potevano giocare contro la Juve, Leiva e Immobile, fermati dall’Asl il 7 novembre scorso dopo essere risultati positivi ai tamponi del Campus Bio-Medico.