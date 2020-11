La Rai cancella “Detto Fatto” dopo le polemiche sul tutorial sessista

Leggi su tpi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Detto Fatto non va in ondalesul: al suo posto un telefilm Oggi, mercoledì 25 novembre 2020, Detto Fatto non è andato in onda su Rai 2 come di consueto,lesuldella puntata di ieri nel quale la pole dancer Emily Angelillo ha dato consigli alle donne su come fare per rimorchiare facendo la spesa con i tacchi. Il video, diventato virale sui social, ha suscitato numerose. E così oggi al posto del programma di Bianca Guaccero, che doveva partire alle 15.55, è in onda un telefilm, The Coroner. Da sottolineare come la Rai non aveva annunciato nessuna sospensione del programma, né in maniera temporanea né definitiva. Sulla questione era però intervenuto il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo, ...