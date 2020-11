Inter Real Madrid 0-2: cronaca e tabellino (Di mercoledì 25 novembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 4ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021 tra Inter e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “San Siro”, Inter e Real Madrid si affrontano nel match valido per la 4ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/21. Sintesi Inter Real Madrid 0-2 MOVIOLA 83? Chance per Perisic – Conclusione in diagonale del croato dall’Interno dell’area di rigore. Courtois è reattivo a respingere il pallone con una buona parata. 76? Attacca il Real – Hazard prova l’inserimento per vie centrali ma il passaggio per Rodrygo non va a buon fine complice la chiusura della retroguardia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 4ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/21. Sintesi0-2 MOVIOLA 83? Chance per Perisic – Conclusione in diagonale del croato dall’no dell’area di rigore. Courtois è reattivo a respingere il pallone con una buona parata. 76? Attacca il– Hazard prova l’inserimento per vie centrali ma il passaggio per Rodrygo non va a buon fine complice la chiusura della retroguardia ...

UEFAcom_it : #AccaddeOggi il 25 novembre di 22 anni fa... Questa sera è di nuovo Inter-Real Madrid ?????????? Siete carichi, tifo… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - interliveit : #InterReal 0-2 | Lezione di calcio degli spagnoli. Follia #Vidal, ottavi #UCL una chimera - AndreaBonacalza : RT @gippu1: Antonio #Conte diventa il secondo allenatore della storia dell'Inter capace di prendere almeno 2 gol in casa per 6 partite cons… -