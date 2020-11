In forma e più creativi a costo zero? Si può!

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Come ci ricorda Nietzsche, camminare all’aria aperta regolarmente è un vero e proprio toccasana per il nostro fisico e la nostra mente. A conferma di questa tesi i dati dell’Univerisità di Stantford, che confermano quanto camminare contrasti la depressione, migliori l’umore e renda le persone più creative e produttive. Non solo, anche le Università del Queensland (Australia) e della California, affermano che passeggiare frequentemente e regolarmente sia un plus per la nostra salute: riduce il rischio di contrarre malattie cardiovascolari, infarti ed ictus del 54%, combatte l’obesità, previene il diabete, l’ipertensione e l’osteoporosi. I benefici della camminata non vanno sottovalutati infatti, camminare è uno sport ache può essere praticato durante l’arco della giornata, in qualsiasi momento e da tutti. L’ideale? Sfruttare ogni momento ...