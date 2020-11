Grande Fratello Vip, l’amico di Selvaggia Roma: “Con Enock c’è stato un bacio intenso” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ospite a “Pomeriggio Cinque”, Tony Aglianò conferma il flirt nato la scorsa estate tra Selvaggia Roma ed Enock Barhuaw, attualmente entrambi reclusi nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Appena entrata nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Selvaggia Roma ha sganciato una vera e propria bomba, rivelando di avere vissuto, la scorsa estate, un flirt con L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ospite a “Pomeriggio Cinque”, Tony Aglianò conferma il flirt nato la scorsa estate traedBarhuaw, attualmente entrambi reclusi nella Casa del “Vip”. Appena entrata nella Casa del “Vip”,ha sganciato una vera e propria bomba, rivelando di avere vissuto, la scorsa estate, un flirt con L'articolo NewNotizie.it.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - ParamountItalia : L'attore piange la morte del fratello, grande appassionato di golf #BillMurray #EdMurray - alwayslikeemily : RT @bimbadiziamara: Commercialista di Ciccio Oppini io scelgo te, regalami la gioia di far restare Ciccio in casa. Le Oppiners sono pronte… -