Force Of Nature azzecca le premesse del buon B movie ma manca la messa in pratica (Di mercoledì 25 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=d61GX5VoEJc Non ci sono dubbi che si poteva fare un lavoro migliore sullo spunto di Force of Nature, un film d’azione durante una tormenta, bagnatissimo e pieno di rischi. Ci sono alcuni delle idee più interessanti viste in un B movie negli ultimi tempi ma l’impressione purtroppo è sempre che nessuno le voglia utilizzare al massimo. In una notte incredibilmente piovosa una serie di personaggi convergono per ragioni diverse in un condominio. Un coppia di poliziotti di cui uno con un brutto caso di omicidio alle spalle, un’infermiera che ha segnalato che ha bisogno di un aiuto con il padre anziano, esso stesso un ex poliziotto ancora vigoroso, vicini di casa appassionati di armi e survival, una gang di criminali armati fino ai denti con un obiettivo molto chiaro e il grilletto facile e infine un uomo con ... Leggi su wired (Di mercoledì 25 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=d61GX5VoEJc Non ci sono dubbi che si poteva fare un lavoro migliore sullo spunto diof, un film d’azione durante una tormenta, bagnatissimo e pieno di rischi. Ci sono alcuni delle idee più interessanti viste in un Bnegli ultimi tempi ma l’impressione purtroppo è sempre che nessuno le voglia utilizzare al massimo. In una notte incredibilmente piovosa una serie di personaggi convergono per ragioni diverse in un condominio. Un coppia di poliziotti di cui uno con un brutto caso di omicidio alle spalle, un’infermiera che ha segnalato che ha bisogno di un aiuto con il padre anziano, esso stesso un ex poliziotto ancora vigoroso, vicini di casa appassionati di armi e survival, una gang di criminali armati fino ai denti con un obiettivo molto chiaro e il grilletto facile e infine un uomo con ...

ReviewSearchIT : ?: Force of Nature, la recensione: Mel Gibson vs. un uragano su Amazon Prime Video: Force of Nature, la recensione:… - clikservernet : Force of Nature, la recensione: Mel Gibson vs. un uragano su Amazon Prime Video - cinemaniaco_fb : ?????????????? Force of Nature: l’action con Mel Gibson da oggi disponibile su Prime Video - Eurogamer_it : Un vecchio poliziotto contro l'uragano nella nostra recensione di Force of Nature con Mel Gibson. -