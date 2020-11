Ex Ilva, sciopero e altolà: «Se entra lo stato, niente esuberi» (Di giovedì 26 novembre 2020) Due ore di sciopero per denunciare la situazione drammatica di oltre 10 mila lavoratori da quasi 8 anni, alla vigilia dell’annuncio di un accordo opaco e tutt’altro che rassicurante. Ieri da Genvoa a Taranto gli operai dell’ex Ilva hanno presidiato gli ingressi mentre a Roma i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm spiegavano le ragioni della protesta contro Mittal e governo. Lunedì 30 novembre scade infatti il termine che permetterebbe al colosso franco-indiano di lasciare l’Italia pagando solo 500 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 26 novembre 2020) Due ore diper denunciare la situazione drammatica di oltre 10 mila lavoratori da quasi 8 anni, alla vigilia dell’annuncio di un accordo opaco e tutt’altro che rassicurante. Ieri da Genvoa a Taranto gli operai dell’exhanno presidiato gli ingressi mentre a Roma i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm spiegavano le ragioni della protesta contro Mittal e governo. Lunedì 30 novembre scade infatti il termine che permetterebbe al colosso franco-indiano di lasciare l’Italia pagando solo 500 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

vittoriolang : RT @FIMCislStampa: ?????? Ex-#Ilva ???? Domani, mercoledì 25 novembre, giornata di mobilitazione nazionale con sciopero di 2 ore in tutti gli st… - trepois : #Ilva Praticamente se la sta comprando lo Stato (cioè io, cioè voi) ma nessuno di noi sa quanto ci costerà questo… - piobulgaro : TARANTO - Sciopero ex Ilva: i sindacati lamentano il peggioramento della gestione degli impianti e chiedono lumi su… - pietrospeedtwit : RT @FIMCislStampa: Ex-#Ilva ???? Lettera di solidarietà di #IndustriAllEurope ai lavoratori in vista dello sciopero del 25 Novembre negli sta… - LorisCavallett1 : RT @FIMCislStampa: ?????? Ex-#Ilva ???? Oggi, mercoledì 25 novembre, giornata di mobilitazione nazionale con sciopero di 2 ore in tutti gli stab… -