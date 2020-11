Detto Fatto non va in onda: le parole di Bianca Guaccero (Di mercoledì 25 novembre 2020) Detto Fatto non va in onda dopo le polemiche per il tutorial per fare la spesa: Bianca Guaccero rompe il silenzio e chiede scusa. Bianca Guaccero rompe il silenzio dopo la decisione della Rai di sospendere la messa in onda di Detto Fatto che già oggi non è andato in onda perchè quella odierna sarebbe L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 25 novembre 2020)non va indopo le polemiche per il tutorial per fare la spesa:rompe il silenzio e chiede scusa.rompe il silenzio dopo la decisione della Rai di sospendere la messa indiche già oggi non è andato inperchè quella odierna sarebbe L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Detto Fatto “Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 23 al 27 novembre Tv Sorrisi e Canzoni Morto Maradona per un arresto cardiaco. I medici hanno provato a rianimarlo. «Negli ultimi giorni era ansioso», camera ardente alla Casa Rosada

Diego Armando Maradona è morto. La notizia, data dal quotidiano argentino El Clarìn, ha fatto il giro del mondo. Maradona è morto intorno a mezzogiorno dopo che ...

La Napoli degli anni Ottanta e il sogno più bello

AGI - Da Maradona in poi i napoletani si dividono in tre categorie: chi lo vide giocare; chi arrivò tardi e s’è dovuto accontentare di immagini e racconti; chi se n’era andato troppo presto e gli ...

