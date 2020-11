Detto Fatto, la conduttrice Bianca Guaccero rompe il silenzio dopo la bufera sul tutorial (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una polemica senza fine sta investendo Detto Fatto, il programma pomeridiano condotto da Bianca Guaccero. dopo le numerose critiche ricevute da colleghi conduttori, forze politiche, influencer e telespettatori, ma anche dallo stesso direttore di rete, il futuro del programma appare ora incerto e, forse, di breve durata, specie dopo essere stato sospeso per i prossimi giorni. Sull’accaduto ha deciso di intervenire proprio la conduttrice, Bianca Guaccero, che affida ad Instagram le proprie dichiarazioni e scuse verso i telespettatori; specifica, inoltre, che l’intento del siparietto andato in onda non era di mortificare la figura della donna e che si è trattato di un esperimento di ironia e leggerezza decisamente mal riuscito. ... Leggi su trendit (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una polemica senza fine sta investendo, il programma pomeridiano condotto dale numerose critiche ricevute da colleghi conduttori, forze politiche, influencer e telespettatori, ma anche dallo stesso direttore di rete, il futuro del programma appare ora incerto e, forse, di breve durata, specieessere stato sospeso per i prossimi giorni. Sull’accaduto ha deciso di intervenire proprio la, che affida ad Instagram le proprie dichiarazioni e scuse verso i telespettatori; specifica, inoltre, che l’intento del siparietto andato in onda non era di mortificare la figura della donna e che si è trattato di un esperimento di ironia e leggerezza decisamente mal riuscito. ...

