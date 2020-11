Covid-19, come riconoscere e affrontare i problemi neurologici (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre crescono le conoscenze sul virus Sars-CoV-2 e su ciò che provoca nell’organismo, gli specialisti cominciano a fare i conti anche con le conseguenze che l’infezione provoca sul sistema nervoso. Proprio sugli effetti neurologici di Covid-19 si concentrano le attenzioni degli esperti della Società Italiana di Neurologia (SIN), che si riuniranno a congresso nei prossimi giorni. Ecco quanto si sa, cosa occorre conoscere su questo fronte e su quali aspetti si sta concentrando la ricerca. Il virus può attaccare il sistema nervoso Già dai tempi della Sars si sapeva che il coronavirus poteva risalire lungo il sistema nervoso, sia attraverso il sangue oltrepassando le pareti dei vasi che irrorano il cervello sia “passando” in salita attraverso le vie dei nervi. “Il virus si lega, con la proteina Spike espressa sulla superfice delle particelle virali, al ... Leggi su dilei (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre crescono le conoscenze sul virus Sars-CoV-2 e su ciò che provoca nell’organismo, gli specialisti cominciano a fare i conti anche con le conseguenze che l’infezione provoca sul sistema nervoso. Proprio sugli effettidi-19 si concentrano le attenzioni degli esperti della Società Italiana di Neurologia (SIN), che si riuniranno a congresso nei prossimi giorni. Ecco quanto si sa, cosa occorre conoscere su questo fronte e su quali aspetti si sta concentrando la ricerca. Il virus può attaccare il sistema nervoso Già dai tempi della Sars si sapeva che il coronavirus poteva risalire lungo il sistema nervoso, sia attraverso il sangue oltrepassando le pareti dei vasi che irrorano il cervello sia “passando” in salita attraverso le vie dei nervi. “Il virus si lega, con la proteina Spike espressa sulla superfice delle particelle virali, al ...

borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - disinformatico : Per quelli che dicono 'ma la Covid ha il 98% di sopravvivenza'. Come lo sbarco in Normandia. Vi sareste offerti? V… - La7tv : #dimartedi Vaccino anti-Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino protegge dalla malattia, ma non dall'infezione. Quando ar… - nnsocsscrivere : RT @Santas_Official: A parte la tristezza del siparietto, io avrei preferito un tutorial unisex su come fare la spesa senza prendersi la Co… - TorneseAlfredo : @AlfonsoBonafede Che dici se in periodo di COVID noi, tuoi Colleghi, possiamo aspirare ad avere a strettissimo giro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid come Covid, come curarsi dal contagio a casa quando compaiono i sintomi (e prima del tampone) Il Messaggero Perché continuiamo ad ammalarci di raffreddore

A dispetto delle misure per contenere la pandemia di COVID-19, i comuni virus che causano il raffreddore e i disturbi parainfluenzali, pur trasmettendosi anch'essi per via aerea, stanno circolando anc ...

Gli eventi di 'Bright 2020': la Torre illuminata di blu e la Sant’Anna sulla Rai

Venerdì 27 novembre, in occasione della notte dedicata a ricercatori e ricercatrici della Toscana, la Torre si tingerà del colore assegnato all’iniziativa. La Sant’Anna curerà una diretta ospitata dai ...

A dispetto delle misure per contenere la pandemia di COVID-19, i comuni virus che causano il raffreddore e i disturbi parainfluenzali, pur trasmettendosi anch'essi per via aerea, stanno circolando anc ...Venerdì 27 novembre, in occasione della notte dedicata a ricercatori e ricercatrici della Toscana, la Torre si tingerà del colore assegnato all’iniziativa. La Sant’Anna curerà una diretta ospitata dai ...