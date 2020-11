Cos’è la cittadinanza digitale? Davide Casaleggio lo chiede a Massimo Di Felice (Di mercoledì 25 novembre 2020) In questa rubrica vogliamo proporvi approfondimenti e spunti di riflessione sui temi più attuali inerenti la cittadinanza digitale, da sempre obiettivo di ricerca, studio e approfondimento della Rousseau Open Academy. Qual è il reale significato di cittadinanza digitale e cosa comporta? Davide Casaleggio lo ha chiesto a Massimo Di Felice, docente di Teoria dell’opinione pubblica nei contesti digitali all’Università di San Paolo (USP) in Brasile, dove ha fondato e dirige il centro di ricerca internazionale sulle reti digitali Atopos, e autore di articoli scientifici e di libri pubblicati in diverse lingue tra i quali: La cittadinanza digitale (Meltemi, 2019) e Net-attivismo (Edizioni estemporanee, 2017). Nel video ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 25 novembre 2020) In questa rubrica vogliamo proporvi approfondimenti e spunti di riflessione sui temi più attuali inerenti la, da sempre obiettivo di ricerca, studio e approfondimento della Rousseau Open Academy. Qual è il reale significato die cosa comporta?lo ha chiesto aDi, docente di Teoria dell’opinione pubblica nei contesti digitali all’Università di San Paolo (USP) in Brasile, dove ha fondato e dirige il centro di ricerca internazionale sulle reti digitali Atopos, e autore di articoli scientifici e di libri pubblicati in diverse lingue tra i quali: La(Meltemi, 2019) e Net-attivismo (Edizioni estemporanee, 2017). Nel video ...

ezio14199935 : RT @mmayr5: Un governo in mano a esponenti delle regioni dove l' IVA non si sa cos'è, dove l' impiego di stato è unico obiettivo, dove il l… - Bomba2H : RT @mmayr5: Un governo in mano a esponenti delle regioni dove l' IVA non si sa cos'è, dove l' impiego di stato è unico obiettivo, dove il l… - xposeidone : RT @mmayr5: Un governo in mano a esponenti delle regioni dove l' IVA non si sa cos'è, dove l' impiego di stato è unico obiettivo, dove il l… - RizziRes : RT @mmayr5: Un governo in mano a esponenti delle regioni dove l' IVA non si sa cos'è, dove l' impiego di stato è unico obiettivo, dove il l… - galassimanuela3 : RT @mmayr5: Un governo in mano a esponenti delle regioni dove l' IVA non si sa cos'è, dove l' impiego di stato è unico obiettivo, dove il l… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è cittadinanza Elezioni Usa, ultimi aggiornamenti: Biden vince in Georgia, Trump in North Carolina. Conte: rafforzare relazioni con l’Italia Il Sole 24 ORE