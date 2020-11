Calcio, si è spento a 60 anni Diego Armando Maradona (Di mercoledì 25 novembre 2020) La notizia viene dall’argentina A 60 anni Diego Armando Maradona, ex calciatore del Napoli e della Nazionale argentina, si è spento. A stroncarlo, secondo quanto riportano CNN e i media argentini sarebbe stato un attacco cardiaco. Nelle scorse settimane si era parlato molto delle sue condizioni di salute e erano arrivate anche notizie di un’operazione al cervello. Leggi anche: Operazione al cervello riuscita per Diego Armando Maradona Il campione si sarebbe spento nella sua abitazione in Argentina. In aggiornamento. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) La notizia viene dall’argentina A 60, ex calciatore del Napoli e della Nazionale argentina, si è. A stroncarlo, secondo quanto riportano CNN e i media argentini sarebbe stato un attacco cardiaco. Nelle scorse settimane si era parlato molto delle sue condizioni di salute e erano arrivate anche notizie di un’operazione al cervello. Leggi anche: Operazione al cervello riuscita perIl campione si sarebbenella sua abitazione in Argentina. In aggiornamento. L'articolo 361magazine.

