Bce: banche italiane hanno investito 11,9% asset in debito sovrano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - Alla fine del 2019 la percentuale di asset bancari investita dalle banche italiane in debito sovrano era pari al 10,33%, nove mesi dopo era salita di 1,6 punti toccando l'11,89%, di gran lunga la quota più alta fra i paesi dell'Eurozona, con la prospettiva - nei prossimi due anni - di una ulteriore crescita 'verticale' fino al 16,54%. Lo segnala la Bce nel semestrale Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, evidenziando come dall'inizio del 2020 l'esposizione delle banche dell'eurozona al debito sovrano del proprio paese è salita al 3,47%, con un aumento di quasi il 19% in termini nominali, un dato che rappresenta l'incremento più forte dal 2012. In dieci anni l'esposizione delle banche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - Alla fine del 2019 la percentuale dibancari investita dalleinera pari al 10,33%, nove mesi dopo era salita di 1,6 punti toccando l'11,89%, di gran lunga la quota più alta fra i paesi dell'Eurozona, con la prospettiva - nei prossimi due anni - di una ulteriore crescita 'verticale' fino al 16,54%. Lo segnala la Bce nel semestrale Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, evidenziando come dall'inizio del 2020 l'esposizione delledell'eurozona aldel proprio paese è salita al 3,47%, con un aumento di quasi il 19% in termini nominali, un dato che rappresenta l'incremento più forte dal 2012. In dieci anni l'esposizione delle...

