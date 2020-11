Sesso tra due vigili sulla volante? L’audio in realtà fu registrato da una microspia. “E’ figlia di una dirigente, volevano dannneggiarle” (Di martedì 24 novembre 2020) Una microspia nella volante della Polizia locale per incastrare la figlia della dirigente “scomoda”. La notizia-gossip di un rapporto sessuale fra due vigili urbani di Roma all’interno di un’auto di servizio durante un turno di pattugliamento davanti a un campo rom, rischia di trasformarsi in una sorta di spy story. Al contrario da quanto emerso in un primo momento, L’audio dell’incontro passionale fra i due agenti non sarebbe arrivato agli atti del Comando generale per colpa della “radio lasciata accesa”. In realtà, a quanto apprende Ilfattoquotidiano.it, l’episodio risale al mese di giugno e il file è stato consegnato al comandante nel mese di agosto, salvato su una pennetta a sua volta contenuta in una busta con allegata una lettera anonima che ricostruiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Unanelladella Polizia locale per incastrare ladella“scomoda”. La notizia-gossip di un rapporto sessuale fra dueurbani di Roma all’interno di un’auto di servizio durante un turno di pattugliamento davanti a un campo rom, rischia di trasformarsi in una sorta di spy story. Al contrario da quanto emerso in un primo momento,dell’incontro passionale fra i due agenti non sarebbe arrivato agli atti del Comando generale per colpa della “radio lasciata accesa”. In, a quanto apprende Ilfattoquotidiano.it, l’episodio risale al mese di giugno e il file è stato consegnato al comandante nel mese di agosto, salvato su una pennetta a sua volta contenuta in una busta con allegata una lettera anonima che ricostruiva ...

