Selvaggia Lucarelli attacca Diletta Leotta: "Chissà cosa ci trova Scardina in lei" (Di martedì 24 novembre 2020) Selvaggia Lucarelli nuovamente spietata nei confronti di Diletta Leotta. La blogger e giudice di Ballando con le Stelle, ha tirato in ballo l'ex fidanzato – ma forse protagonista di un ritorno di fiamma – della conduttrice siciliana, vale a dire il pugile Daniele Scardina, concorrente proprio nella trasmissione di Rai Uno: "Ricorderemo questa edizione di Ballando per Scardina, che all'inizio uno si chiedeva cosa ci troverà la Leotta in lui, ora francamente viene da chiedersi cosa ci trovi lui nella Leotta".

