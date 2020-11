Orari GP Bahrain 2020 | programmazione SKY e TV8

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 riparte e per la prima volta nelaccende i motori in una nazione non europea. A partire da questo weekend inizierà un mini tour formato da tre gran premi, due ine uno ad Abu Dhabi, che concluderanno la stagione di Formula 1. Scopri tutti glidel GP del, trasmesso in diretta su SKY e in differita su TV8.GP, il circuito di Shakir Il circuito situato nella capitale Manama presenta 15 curve per un totale di 5142m. Caratterizzato da una serie di curve lente seguite da lunghi rettilinei è considerato dunque un circuito Stop and Go che mette a dura prova freni e pneumatici. Quest’anno si disputerà per la sedicesima volta il ...