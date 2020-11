Municipio XV | Pd | su isole ecologiche serve chiarezza

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “Apprendiamo da notizie stampa che la maggioranza 5 stelle in Campidoglio avrebbe votato un atto, nelle commissioni Ambiente e Urbanistica capitoline, per la realizzazione di un Centro di Raccolta a Ama alla Cerquetta in zona La Storta all’interno del piano particolareggiato.” “La zona in questione e’ interessata da diverse convenzioni urbanistiche e manca in molti casi di importanti servizi: strade, illuminazione pubblica non ancora acquisita a patrimonio comunale, assenza di aree verdi e lotti in stato di abbandono e degrado manutenuti solo grazie all’opera di alcuni residenti volontari che da anni sosteniamo e aiutiamo.” “E’ da tempo che lavoriamo in commissione trasparenza capitolina, insieme a cittadini e comitati, per denunciare e verificare la mancata attuazione delle convenzioni e la realizzazione delle opere a scomputo.” “Ecco perche’ questo ennesimo blitz senza ...