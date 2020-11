Moda sostenibile: idee regalo Natale 2020 (Di martedì 24 novembre 2020) In cerca di regali ecosostenibili? Per la prima volta, quest’anno, saranno in molti ad andare a caccia di cadeaux in un ottica più responsabile. Sia perché l’attenzione verso il tema “Moda sostenibile” nel 2020 è cresciuta esponenzialmente, sia perché la pandemia influenzerà anche il nostro shopping pre natalizio, con il 70% dei consumatori italiani che intende pianificare gli acquisti per evitare affollamenti (secondo un ’indagine di Ipsos), e le vendite online che potrebbero crescere del 30% rispetto al 2019 (stando alle previsioni di Saleforces). 35 regali di Natale sostenibili sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna (Di martedì 24 novembre 2020) In cerca di regali ecosostenibili? Per la prima volta, quest’anno, saranno in molti ad andare a caccia di cadeaux in un ottica più responsabile. Sia perché l’attenzione verso il tema “” nelè cresciuta esponenzialmente, sia perché la pandemia influenzerà anche il nostro shopping pre natalizio, con il 70% dei consumatori italiani che intende pianificare gli acquisti per evitare affollamenti (secondo un ’indagine di Ipsos), e le vendite online che potrebbero crescere del 30% rispetto al 2019 (stando alle previsioni di Saleforces). 35 regali disostenibili sfoglia la gallery ...

