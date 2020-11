Mercati in rialzo su vaccini. Fauci (Usa): 'Prime dosi a dicembre, presto anche in Europa' (Di martedì 24 novembre 2020) "Le vaccinazioni contro il Covid potrebbero cominciare tra il 12 e il 15 dicembre negli Usa ma anche in Italia. Questo pero' dovrebbe spingerci ad adottare subito con maggior serieta' le misure per ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 novembre 2020) "Le vaccinazioni contro il Covid potrebbero cominciare tra il 12 e il 15negli Usa main Italia. Questo pero' dovrebbe spingerci ad adottare subito con maggior serieta' le misure per ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercati rialzo Le Borse di oggi, 24 novembre. Mercati positivi sulla spinta di Yellen al Tesoro Usa la Repubblica Credit Suisse punta sull'azionario, opportunità di rendimento superiori alle obbligazioni

In particolare, Credit Suisse, nell'Investment Outlook 2021, prevede che le azioni dei mercati emergenti registreranno un recupero e i titoli tedeschi subiranno un rialzo. Tra i settori preferiti, la ...

Greggio a massimi da marzo su speranze vaccini

I prezzi del petrolio hanno toccato i massimi da marzo, vicini ai 47 dollari al barile, grazie al terzo promettente vaccino contro il covid che ha stimolato le speranze di una ripresa più rapida dell' ...

