Macron in diretta tv: picco Covid passato, dal 28 negozi aperti. Niente sci a Natale. Lockdown Francia più soft (Di martedì 24 novembre 2020) «Abbiamo frenato la circolazione del virus, il picco della seconda ondata è passato», ha detto Emmanuel Macron nel suo atteso intervento in diretta tv ai francesi per... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 24 novembre 2020) «Abbiamo frenato la circolazione del virus, ildella seconda ondata è», ha detto Emmanuelnel suo atteso intervento intv ai francesi per...

Gazzettino : Macron in diretta tv: picco Covid passato, dal 28 negozi aperti. Niente sci a Natale. Lockdown Francia si attenua - Cri_Pinna : RT @ilmessaggeroit: Macron in diretta tv: picco passato, dal 28 negozi aperti. Niente sci a Natale - ilmessaggeroit : Macron in diretta tv: picco passato, dal 28 negozi aperti. Niente sci a Natale - modamanager : Covit19: Serv. della TV franc. BFM, molto vicina a Macron: in 1 picc. Villaggio di 223 Abit., ne sono stati testati… - modamanager : Covit19: Serv. della TV franc. BFM, molto vicina a Macron: in 1 picc. Villaggio di 223 Abit., ne sono stati testati… -