La settimana bianca non può essere considerata una priorità in questo momento

(Di martedì 24 novembre 2020) Prima venne il pubblico negli stadi, poi furono i calcetti, a ruota toccò alle palestre, oggi è il turno degli impianti sciistici. Inautunno di pandemia e di tutto quello che ne consegue in termini di divieti di contatto e spostamenti, lo sport e il mondo che vi ruota attorno ne sono usciti con le gambe segate. Non si può fare praticamente nulla in giro per l’Italia, se non attività sportiva personale come una corsetta nel parco o una partita di squash contro il muro di casa. E il settore è in totale crisi. Mentre le temperature si abbassano e le montagne tornano a prendere confidenza con la neve, in questi giorni si è aperto però un nuovo fronte di discussione tra governo, regioni e categorie professionali: quello delle piste da sci. Un tema più delicato di altri, perché quello degli impianti è un macromondo che si lega a doppio filo all’industria ...