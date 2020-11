La Regina di Scacchi su Netflix segna un record storico e diventa un unicum nel suo genere (Di martedì 24 novembre 2020) Assolutamente a sorpresa, La Regina degli Scacchi su Netflix ha dominato le preferenze del pubblico sulla piattaforma tra ottobre e novembre: tanto le è bastato, poche settimane dall’uscita, per segnare un record storico e diventare un unicum nel suo genere. Lanciata il 23 ottobre, appena un mese dopo La Regina degli Scacchi su Netflix è diventata la miniserie in assoluto più vista sulla piattaforma fino ad oggi, totalizzando in 28 giorni un record di visualizzazioni. Ben 62 milioni di account si sono sintonizzati su La Regina degli Scacchi su Netflix, secondo quanto comunicato dallo streamer. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Assolutamente a sorpresa, Ladeglisuha dominato le preferenze del pubblico sulla piattaforma tra ottobre e novembre: tanto le è bastato, poche settimane dall’uscita, perre unre unnel suo. Lanciata il 23 ottobre, appena un mese dopo Ladeglisuta la miniserie in assoluto più vista sulla piattaforma fino ad oggi, totalizzando in 28 giorni undi visualizzazioni. Ben 62 milioni di account si sono sintonizzati su Ladeglisu, secondo quanto comunicato dallo streamer. ...

