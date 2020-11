Juve, la tentazione di Pirlo: ora il tridente è più che una suggestione (Di martedì 24 novembre 2020) Da suggestione il tridente è diventato idea sempre più concreta, col ritorno di Ronaldo e il recupero di Dybala. Pirlo è tentato All’inizio l’ha messo saggiamente in cantina, poi ha aspettato pazientemente che i tempi fossero maturi, senza mettere fretta al ritorno di Ronaldo e al recupero di Dybala. Perché nonostante un potenziale offensivo di livello assoluto, il tridente rischia di diventare un’ arma a doppio taglio, se non supportato adeguatamente da tutta la squadra. Pirlo per prima cosa ha dovuto trovare l’equilibrio, tecnico, con tutti i giocatori nelle loro posizioni ideali, e poi tattico, con il 4-4-2 che in questo momento è di riferimento, viste le assenze di Bonucci, Chiellini e Demiral. Probabilmente è ancora presto per sdoganare il tridente dal primo minuto in Champions, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Dailè diventato idea sempre più concreta, col ritorno di Ronaldo e il recupero di Dybala.è tentato All’inizio l’ha messo saggiamente in cantina, poi ha aspettato pazientemente che i tempi fossero maturi, senza mettere fretta al ritorno di Ronaldo e al recupero di Dybala. Perché nonostante un potenziale offensivo di livello assoluto, ilrischia di diventare un’ arma a doppio taglio, se non supportato adeguatamente da tutta la squadra.per prima cosa ha dovuto trovare l’equilibrio, tecnico, con tutti i giocatori nelle loro posizioni ideali, e poi tattico, con il 4-4-2 che in questo momento è di riferimento, viste le assenze di Bonucci, Chiellini e Demiral. Probabilmente è ancora presto per sdoganare ildal primo minuto in Champions, ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve tentazione Juve, la tentazione di Pirlo: Dybala con Ronaldo e Morata Tuttosport La Serie A come Cocoon: è la patria dei gol over 30

Era il 1985 quando le sale cinematografiche proiettavano il film Cocoon: raccontava di tre anziani che immergendosi in una piscina sentivano improvvisamente rifiorire le forze, tornando giovani. Quand ...

