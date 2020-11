GF Vip, Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: “Magari documentarsi” (Di martedì 24 novembre 2020) Stefano Bettarini contro il conduttore le Grande Fratello VIP Alfonso Signorini. L’ex calciatore ha infatti punzecchiato Signorini con una frecciatina che non l’ha lasciato indifferente. Stefano Bettarini, ex calciatore, è dovuto uscire dalla Casa del Grande Fratello per aver detto una parola blasfema, concludendo il suo percorso negli studi di Cinecittà dopo pochi giorni dall’entrata. Leggi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 24 novembre 2020)il conduttore le Grande Fratello VIP. L’ex calciatore ha infatti punzecchiatocon una frecciatina che non l’ha lasciato indifferente., ex calciatore, è dovuto uscire dalla Casa del Grande Fratello per aver detto una parola blasfema, concludendo il suo percorso negli studi di Cinecittà dopo pochi giorni dall’entrata. Leggi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

