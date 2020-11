Gasperini: “Sarà una partita molto difficile, non abbiamo le risorse che hanno altre squadre” (Di martedì 24 novembre 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Atalanta: “Sarà una partita molto difficile, incontriamo una squadra di grandissimo valore. Stanno facendo delle cose straordinarie. In questo momento è un grandissimo traguardo per noi essere riusciti a giocare la Champions, sarà comunque un’opportunità, ma vorremmo fare una buona prestazione. Ci sono i presupposti. È chiaro che rispetto alla partita di Bergamo dovremmo essere più bravi, non dobbiamo fare gli errori che hanno determinato un risultato così ampio e netto. Conosciamo il loro valore, abbiamo la fiducia di poter regalare meno situazioni evidenti come nel match d’andata. Dovremo essere bravi sotto questo aspetto”.Domani festeggia 200 panchine: è il momento più ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Atalanta:una, incontriamo una squadra di grandissimo valore. Stanno facendo delle cose straordinarie. In questo momento è un grandissimo traguardo per noi essere riusciti a giocare la Champions, sarà comunque un’opportunità, ma vorremmo fare una buona prestazione. Ci sono i presupposti. È chiaro che rispetto alladi Bergamo dovremmo essere più bravi, non dobbiamo fare gli errori chedeterminato un risultato così ampio e netto. Conosciamo il loro valore,la fiducia di poter regalare meno situazioni evidenti come nel match d’andata. Dovremo essere bravi sotto questo aspetto”.Domani festeggia 200 panchine: è il momento più ...

