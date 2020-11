Gaeta, il Sindaco Mitrano: “Prof. Fabio Ricci, un grande gesto per il nostro territorio” (Di martedì 24 novembre 2020) “Ho appreso con grande emozione la decisione del Prof. Fabio Ricci di rifiutare una prestigiosa proposta giunta dalla Danimarca, per continuare a svolgere il suo prezioso ruolo nella nostra provincia. Il modello della Breast Unit pontina – dichiara il Sindaco Cosmo Mitrano – si conferma infatti quale validissimo strumento per la prevenzione del tumore al seno tanto che, nel Lazio, il centro senologia pontino ha aumentato del 20% la sopravvivenza delle donne che si ammalano”. Il Prof. Ricci, chirurgo senologo, direttore clinico della Breast Unit del Santa Maria Goretti di Latina – seconda nel Lazio e fortemente voluta dalla direzione generale della ASL pontina – continua a raccogliere consensi ed apprezzamenti anche dall’estero per la sua opera di ricercatore oltre che di medico e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020) “Ho appreso conemozione la decisione del Prof.di rifiutare una prestigiosa proposta giunta dalla Danimarca, per continuare a svolgere il suo prezioso ruolo nella nostra provincia. Il modello della Breast Unit pontina – dichiara ilCosmo– si conferma infatti quale validissimo strumento per la prevenzione del tumore al seno tanto che, nel Lazio, il centro senologia pontino ha aumentato del 20% la sopravvivenza delle donne che si ammalano”. Il Prof., chirurgo senologo, direttore clinico della Breast Unit del Santa Maria Goretti di Latina – seconda nel Lazio e fortemente voluta dalla direzione generale della ASL pontina – continua a raccogliere consensi ed apprezzamenti anche dall’estero per la sua opera di ricercatore oltre che di medico e ...

Il consigliere comunale del partito Fratelli d'Italia, Marco Di Vasta, ha richiamato in questi giorni l'attenzione del sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano e della sua amministrazione, sul tema del cosidde

