Decorazioni fai da te in stile rustico: 20 idee in tela di juta da non perdere! (Di martedì 24 novembre 2020) Le Decorazioni fai da te in stile rustico sono delle idee molto belle da copiare: la tela in juta ci permette di sfruttare al meglio le nostre capacità. 1 Un fiocchetto in juta Un delizioso fiocchetto in juta è quel che ci vuole per decorare l'albero di Natale e non solo: una decorazione bellissima. Fonte 2. Fiocco perfetto Come si realizzano dei fiocchi perfetti? C'è qualcosa da sapere a riguardo? Vi lasciamo un breve tutorial efficace. Fonte 3 Porta matite Vi occorre un porta matite? Sempre utilizzando juta, possiamo assolutamente recuperare un vecchio barattolo di latta. Fonte 4 Per le posate Vi occorre un'idea per le vostre posate? Ne abbiamo una davvero magnifica per voi: ci è piaciuta molto ed è semplice. Fonte 5. Rose di ... Leggi su pianetadonne.blog

