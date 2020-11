De Ligt: «Se la Juventus ti chiama è per un motivo» (Di martedì 24 novembre 2020) Le parole di Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, in copertina sulla rivista Icon Matthijs de Ligt è uomo copertina sull’ultimo numero della rivista Icon. Il difensore della Juventus ha parlato dell’arrivo a Torino, delle ambizioni, ma anche della sua esperienza all’Ajax. Ecco le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 LA JUVE – «Alla Juve ti chiamano solo se sei abbastanza bravo da meritartelo. Questo noi giovani, arrivati da poco, lo sappiamo. Ovviamente siamo qui per crescere e diventare come i nostri compagni con più esperienza: tutti noi vogliamo essere i nuovi Chiellini, Bonucci o Buffon. Lavoriamo duro tutti i giorni per conoscerci e spingerci a vicenda a migliorare, questo è il bello di avere un gruppo giovane ma consapevole». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Le parole di Matthijs de, difensore della, in copertina sulla rivista Icon Matthijs deè uomo copertina sull’ultimo numero della rivista Icon. Il difensore dellaha parlato dell’arrivo a Torino, delle ambizioni, ma anche della sua esperienza all’Ajax. Ecco le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 LA JUVE – «Alla Juve tino solo se sei abbastanza bravo da meritartelo. Questo noi giovani, arrivati da poco, lo sappiamo. Ovviamente siamo qui per crescere e diventare come i nostri compagni con più esperienza: tutti noi vogliamo essere i nuovi Chiellini, Bonucci o Buffon. Lavoriamo duro tutti i giorni per conoscerci e spingerci a vicenda a migliorare, questo è il bello di avere un gruppo giovane ma consapevole». Leggi su ...

JuventusTV : La gioia di @mdeligt_04 per il ritorno in campo e la vittoria della squadra. In perfetto italiano ?????? On demand, q… - romeoagresti : #Juventus: Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini come da programma hanno svolto una seduta personalizzata in campo. Se… - MarioDErrico14 : Il futuro capitano della Juventus? De Ligt - infoitsport : Juventus, De Ligt: 'Gruppo giovane e pronto ad alzare il livello' - Sportmediaset - codeghino10 : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, #DeLigt: 'Gruppo giovane e pronto ad alzare il livello'. Il difensore bianconero: 'Vogliamo essere i nuovi #… -