Coronavirus, Conte: verso un Natale senza zone rosse ma con regole ad hoc (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Misure ad hoc per il Natale ma niente vacanze sulla neve. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ospite di Otto e Mezzo su La7 ieri sera è sembrato fiducioso sul miglioramento della curva epidemiologica, aprendo alla possibilità di aperture tra le Regioni per il periodo natalizio – “sullo spostamento tra Regioni a Natale ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse” – ma non sarà un via libera totale. “Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci“, ha spiegato il presidente del Consiglio che ha dichiarato di lavorare con con Merkel e Macron ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Misure ad hoc per ilma niente vacanze sulla neve. Il presidente del Consiglio Giuseppeospite di Otto e Mezzo su La7 ieri sera è sembrato fiducioso sul miglioramento della curva epidemiologica, aprendo alla possibilità di aperture tra le Regioni per il periodo natalizio – “sullo spostamento tra Regioni aci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più” – ma non sarà un via libera totale. “Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci“, ha spiegato il presidente del Consiglio che ha dichiarato di lavorare con con Merkel e Macron ...

