Conte lavora per un fronte unico europeo | regole comuni e Natale senza sci

(Di martedì 24 novembre 2020) Mentre il Governo è al lavoro sulle misure anti-Covid da inserire nel Dpcm cherà le prossime feste di, il Premier Giuseppecerca un accordo con i leader europei per impedire la riapertura delle piste da sci. Dalle discoteche alle piste da sci. In Italia, le polemiche vanno al passo con le stagioni L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Conte lavora

Dal 4 dicembre entrerà in vigore il nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) con le nuove regole per le festività di Natale. Ecco cosa sappiamo ...Il presidente del Consiglio ha aperto alla possibilità di spostamento tra Regioni ma no a vacanze sulla neve. Prime dosi di vaccino a fine gennaio.