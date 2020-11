Cgil-Cisl-Fiadel: niente assunzioni per azienda senza bilanci (Di martedì 24 novembre 2020) Roma – niente bilanci approvati, niente assunzioni. I sindacati lanciano il grido d’allarme su Ama. Per la municipalizzata dei rifiuti era prevista una iniezione di 300 lavoratori (tra operai, meccanici e operatori nei cimiteri), sono addirittura partite le preselezioni (con tanto di post su Facebook della sindaca Raggi) ma tutto rischia di rimanere bloccato, fino a quando dal Campidoglio non arrivera’ il via libera ai bilanci aziendali 2017, 2018 e 2019. “A conferma dei nostri timori oggi al tavolo aziendale, la direzione del personale non ha confermato che, come garantito per mesi, siano sufficienti il piano assunzionale e il piano finanziario tariffa per dare il via alle assunzioni”, rivelano fonti sindacali all’agenzia Dire. “I nostri timori che ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 novembre 2020) Roma –approvati,. I sindacati lanciano il grido d’allarme su Ama. Per la municipalizzata dei rifiuti era prevista una iniezione di 300 lavoratori (tra operai, meccanici e operatori nei cimiteri), sono addirittura partite le preselezioni (con tanto di post su Facebook della sindaca Raggi) ma tutto rischia di rimanere bloccato, fino a quando dal Campidoglio non arrivera’ il via libera aili 2017, 2018 e 2019. “A conferma dei nostri timori oggi al tavolole, la direzione del personale non ha confermato che, come garantito per mesi, siano sufficienti il piano assunzionale e il piano finanziario tariffa per dare il via alle”, rivelano fonti sindacali all’agenzia Dire. “I nostri timori che ...

