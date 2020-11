Apple e il caso 'BatteryGate': la società pagherà una multa di $113 milioni (Di martedì 24 novembre 2020) Apple ha accettato di pagare milioni di dollari a 34 stati per la sua controversa pratica di rallentare deliberatamente i vecchi iPhone per prolungarne la durata della batteria. La società pagherà $ 113 milioni per risolvere un'indagine su come Apple non fosse trasparente sui problemi della batteria del suo iPhone che hanno portato a spegnimenti imprevisti del dispositivo. Invece di rivelare il problema ai consumatori o sostituire le batterie, nel dicembre 2016 Apple ha lanciato un aggiornamento software che ha avuto un impatto sulle prestazioni dei vecchi modelli di iPhone. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 24 novembre 2020)ha accettato di pagaredi dollari a 34 stati per la sua controversa pratica di rallentare deliberatamente i vecchi iPhone per prolungarne la durata della batteria. La$ 113per risolvere un'indagine su comenon fosse trasparente sui problemi della batteria del suo iPhone che hanno portato a spegnimenti imprevisti del dispositivo. Invece di rivelare il problema ai consumatori o sostituire le batterie, nel dicembre 2016ha lanciato un aggiornamento software che ha avuto un impatto sulle prestazioni dei vecchi modelli di iPhone. Leggi altro...

