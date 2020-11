Vincenzo D’Amato d.g. pro tempore dell’Asl Salerno (Di lunedì 23 novembre 2020) Vincenzo D’Amato è nominato direttore generale pro tempore dell’Asl Salerno. Il professionista prende il posto di Mario Iervolino, costretto ad assentarsi per qualche tempo causa malattia. D’Amato è già commissario dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 novembre 2020)è nominato direttore generale pro. Il professionista prende il posto di Mario Iervolino, costretto ad assentarsi per qualche tempo causa malattia.è già commissario dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

