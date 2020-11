Un Natale 2020 all' aperto per evitare i contagi?

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il consiglio degli scienziati: un brindisi in piazza meglio del cenone. E attenzione ad areare bene gli ambienti

Il Black Friday diventa Black Week e la pandemia sposta lo shopping online. Per il Codacons aumenteranno gli italiani che faranno acquisti ...Ciò su cui tutti concordano, però, è che le feste di Natale porteranno un bel regalo a tutti i fan ... Cambio di programmazione per Daydreamer – Le ali del sogno: cosa succede dal 21 dicembre 2020 Per ...