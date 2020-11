Stop a razzismo e disuguaglianze | iIl basket Nba va a canestro in Vaticano

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 24 novembre 2020) L'onda della battaglia per i diritti civili della lega delamericano è arrivata fino in, dove il papa ha ricevuto una delegazione del sindacato atleti (NBPA). Cinque cestisti tra cui il bolognese Marco Belinelli, che gioca negli Stati uniti da oltre dieci anni. Un'opportunità, un incontro per discutere con Bergoglio nella Biblioteca di Palazzo Apostolico dell'impegno assunto dalla Nba per la tutela dei diritti civili degli afroamericani. Dentro e fuori dai parquet, per strada e sui social network …