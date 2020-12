Sfera Ebbasta batte tutti i record, ma non si libera dei cliché (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rapper di Cinisello fa la storia. «Famo$o» è il disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita con oltre 16 milioni di stream. La hit con J Balvin al numero 36 della classifica mondiale Leggi su lastampa (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rapper di Cinisello fa la storia. «Famo$o» è il disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita con oltre 16 milioni di stream. La hit con J Balvin al numero 36 della classifica mondiale

SabatinoAlberto : Sfera Ebbasta ti voglio bene sei il nostro Bad Bunny - LucillaMasini : RT @ilvocio: L'album di Sfera Ebbasta è disco di platino a una settimana dall'uscita. No grazie, per guarire dalla stitichezza ho già compr… - stereom : Sfera Ebbasta & J Balvin - Baby -Presented by Stereo M / la radio de los exitos / - ilvocio : L'album di Sfera Ebbasta è disco di platino a una settimana dall'uscita. No grazie, per guarire dalla stitichezza h… - astralyoongiii : IL MIO COMPAGNO DI CLASSE HA DETTO CHE ASSOMIGLIO SFERA EBBASTA CON LA BANDANA E LA MIA PROF HA DETTO CHE STO BENE… -