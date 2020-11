Pomeriggio 5 | Guendalina Tavassi | in lacrime non si presenta in diretta

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 23 novembre 2020) Un’altra settimana ricomincia ed ecco che torna anche Barbara d’Urso con il caffeuccio da bere in compagnia di ‘5’. La conduttrice napoletana, dopo aver fatto le ore piccole a causa della puntata di ieri sera di ‘Domenica Live’, terminata ben oltre l’una di notte, eccola pronta a parlare di una notizia scottante che riguarda la ex concorrente del Grande Fratello. La web influencer romana, infatti, ha comunicato sul proprio profilo Instagram, mediante delle stories, che qualcuno le ha hackerato il cellulare, mettendo in rete alcuni video intimi che riguardavano lei e il marito Umberto D’Aponte. Una serie di storie che l’hanno ritratta disperata e in. Oltre a informare i follower che aveva sporto denuncia alle autorità competenti, la, ha anche chiesto aiuto ...