“More Heroes” – Riflettori sul Punk: Infa Riot (Di lunedì 23 novembre 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del Punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi i Riflettori sono puntati sugli Infa Riot. Inizi Nati a Londra alla fine del 1980, gli Infa Riot in soli cinque anni di carriera sono riusciti a lasciare il segno nella scena Oi! dell’epoca, supportati anche dall’amicizia di band quali Angelic Upstarts ed Exploited. La formazione vedeva Lee Wilson alla voce, Barry Damery alla chitarra, Floyd Wilson al basso e Mark Reynolds alla batteria. La loro sigla è un’abbreviazione della frase “in for a Riot” (“pronti alla rissa”), frase che costituiva il nome originale. Discografia e scioglimento Nel giro di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020)è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi isono puntati sugli. Inizi Nati a Londra alla fine del 1980, gliin soli cinque anni di carriera sono riusciti a lasciare il segno nella scena Oi! dell’epoca, supportati anche dall’amicizia di band quali Angelic Upstarts ed Exploited. La formazione vedeva Lee Wilson alla voce, Barry Damery alla chitarra, Floyd Wilson al basso e Mark Reynolds alla batteria. La loro sigla è un’abbreviazione della frase “in for a” (“pronti alla rissa”), frase che costituiva il nome originale. Discografia e scioglimento Nel giro di ...

periodicodaily : “More Heroes” – Riflettori sul Punk: Infa Riot - Kyurem64 : No More Heroes 2 Fini sah quelle bon jeu uwu #NintendoSwitch - tuttoteKit : Recensione No More Heroes 2: “Mobbasta veramente però” #InEvidenza #NintendoSwitch #NoMoreHeroes2 #tuttotek - _cps2_ : Ma quanto cazzo si deve essere divertito Suda51 a scrivere Travis Strikes Again: No More Heroes? (Oh, e il gamepla… - crescendotto : RT @CineWriting: Parliamo di No More Heroes, partendo da tre parole: Gatti, Beam Katana e Follia! Buona lettura! -