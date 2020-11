Maltempo | cento interventi dei Vigili del Fuoco Albero Reggia abbatte muro

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVa avanti da due giorni il superlavoro deidelnel Casertano per i danni causati dal forte vento. Quasiglieffettuati soprattutto a Caserta, e nei comuni di Santa Maria Capua Vetere ed Aversa, per cartelli pubblicitari divelti, guaine pericolanti, tetti danneggiati ma soprattutto alberi pericolanti. E’ caduto anche undi alto fusto nel bosco vecchio delladi Caserta; il tronco si è abbattuto contro undi cinta in via dei Passionisti, causando danni rilevanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.